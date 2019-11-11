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11 листопада • оновлено в 12:43
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У Києві Lexus розчавив пішоходів: з'явилися нові деталі

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Поліція встановлює обставини ДТП в Києві, в якому від наїзду автомобіля Lexus загинула пішохід.

Як повідомляє прес-служба столичної поліції, розпочато кримінальне провадження.

Поліцейські встановили, що сталося зіткнення автомобілів, в результаті чого Lexus в некерованому стані виїхав за межі проїжджої частини, де на тротуарі скоїв наїзд на двох перехожих.

"В результаті ДТП 20-річна киянка від отриманих травм загинула на місці, а 23-річного місцевого жителя з тілесними ушкодженнями доставили в медичний заклад", - уточнили в поліції.

ДТП в Києві з Lexus

ДТП в Києві з Lexus

еспресо

За попередніми даними, 21-річний водій Lexus знаходився в стані алкогольного сп'яніння, він затриманий.

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Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

За таке порушення загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві в страшному ДТП загинула 21-річна дівчина.

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Теми
Новини Києва та Київської області Кримінал
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Україна Київ
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