У Києві ледь не згоріла будівля ГУ Нацполіції: під загрозою резонансні справи. Відео

У Києві в ніч на середу, 10 червня, раптово загорілося Головне слідче управління Національної поліції, розташоване в будівлі на Набережному шосе, 25.

НП призвела до сильного задимлення всіх кабінетів, повідомляє "Страна". Також в мережі було опубліковано відео з місця подій (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За словами джерел у МВС, незважаючи на те, що сильного горіння в приміщенні ГСУ Нацполіції не було, пожежні "від душі" залили його водою.

У Києві спалахнула пожежа в будівлі слідчого управління Нацполіції

Офіційно втрату будь-яких матеріалів кримінальних проваджень не підтверджують, але анонімно слідчі нібито говорять, що матеріали справ постраждали від води, оскільки не всі зберігалися в сейфах.

Пожежа в ГСУ Нацполіції в Києві Facebook/Київ оперативний

"З огляду на специфіку ГСУ Нацполіції, в провадженні якого були особливо важливі справи – наприклад, та ж справа щодо вбивства Павла Шеремета та інші справи про бандитизм, великі розкрадання.., за словами наших поінформованих співрозмовників, не виключено, що в результаті деяких томів недорахуються", – йдеться в повідомленні.

Пожежа в ГСУ Нацполіції в Києві Facebook/Київ оперативний

Зазначається, що нині момент правоохоронці намагаються провести інвентаризацію в кабінетах. Водночас є припущення, нібито пожежу влаштували невипадково і можуть нею "прикрити продаж матеріалів зацікавленим особам".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Печерському районі Києва в ніч на 21 травня в масштабній пожежі згоріли два автомобілі – Suzuki і Opel.