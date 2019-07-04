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У Києві кур'єр служби доставки побив перехожого шоломом

1.2тЧитати матеріал російською

У Києві кур'єр служби доставки Glovo побив перехожого шоломом. Конфлікт виник через те, що "доставщик" проїхався на мопеді по підземному переходу.

Перехожий зробив йому зауваження, що він задимів весь перехід, після чого вдарив працівника служби доставки. У відповідь той почав бити його шоломом по голові і повалив перехожого на землю, пише "Київ Оперативний" в Facebook.

"Зі слів свідків, хлопець котив по підземному переходу мопед, завів його при виході. До нього підійшов чоловік і почав обурюватися, що той задимів весь перехід і вдарив мопедиста", – уточнили в соцмережі.

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Початок конфлікту

Початок конфлікту

Скріншот "Київ Оперативний"

Доставщик вдарив перехожого

Доставщик вдарив перехожого

Скріншот "Київ Оперативний"

Доставщик вдарив перехожого

Доставщик вдарив перехожого

Скріншот "Київ Оперативний"

Як писав OBOZREVATEL, в Києві в середині червня чоловік побив жінку на очах у перехожих, після чого пограбував її та втік.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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