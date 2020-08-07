У Києві компанія вивозила небезпечні відходи на стихійні звалища – ОГП

У Києві компанія вивозила відходи, в тому числі з інфекційних відділень, на стихійні і звичайні смітники і замість утилізації їх в спеціально відведених місцях шляхом спалювання.

Йдеться про шприці, медичні маски, халати та інші відходи з київських лікарень, повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

Відходи з інфекційних відділень київських лікарень вивозили на стихійні і звичайні смітники. Офіс генпрокурора

"За даними слідства, компанія, яка спеціалізується на утилізації небезпечних відходів, в тому числі медичних і біологічних, замість утилізації таких відходів у спеціально відведених для цього місцях шляхом спалювання, вивозила їх на стихійні звалища і звичайні полігони твердих побутових відходів в Київській області. Серед медичних відходів – шприци, медичні маски, халати та інші відходи медичних установ м.Києва, в тому числі з інфекційних відділень", – йдеться в повідомленні.

Відходи з інфекційних відділень київських лікарень вивозили на стихійні і звичайні смітники. Офіс генпрокурора

Правоохоронці задокументували факт вивезення відходів вантажівкою на один з полігонів в Київській області.

Прокуратура Києва №6 повідомила про підозру комерційному директору компанії в порушенні санітарних норм і правил щодо запобігання інфекційним захворюванням, які свідомо могли спровокувати поширення цих захворювань (ч.1 ст.325 КК).

Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину і винних осіб.

Відходи з інфекційних відділень київських лікарень вивозили на стихійні і звичайні смітники. Офіс генпрокурора

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на Осокорках територію між двома озерами Небреж і Тагле перетворили на сміттєзвалище.