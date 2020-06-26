У Києві колишній слідчий "загубив" вилучені 1,2 млн грн: оголошено підозру
Колишнього слідчого Голосіївського управління поліції ГУ Нацполіції в м. Києві звинуватили у втраті вилучених 1,2 млн грн.
За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора йому оголосили про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Про це написала пресслужба відомства на своєму сайті (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"За даними слідства, 2018 року працівник поліції, здійснюючи досудове розслідування в кримінальному провадженні, вилучив під час обшуку на одному з підприємств 1,2 млн грн. Порушуючи вимоги законодавства України, слідчий не забезпечив їхнього належного зберігання, що призвело до втрати", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що станом на 26 червня вирішувалось питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві генерального директора директорату наук Міністерства освіти й науки України запідозрили в тому, що він за 300 тисяч гривень пообіцяв посадовцю підприємства перемогу в конкурсі.