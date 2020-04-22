Кіберфахівці СБУ викрили і зупинили роботу київського інтернет-промоутера, який поширював фейковий контент про коронавірус COVID-19 на замовленя мешканців Росії.

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Киянин робив це для підняття заробітку. Про це повідомила пресслужба СБУ на своєму сайті (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Було встановлено, що популяризувати сайти та сторінки із фейками в інтернеті мешканцю Києва запропонували російські рекламники, у яких він дистанційно навчався на платних онлайн-курсах фахівців з SMM. Так, підозрюваний завів Telegram-канал та організовував тематичні групи у популярних месенджерах.

У Києві інтернет-промоутер поширював фейки про COVID-19 на замовлення росіян. Ілюстрація

Киянин розповів, що здебільшого поширював контент, який надавали російські "вчителі". Інформація була спрямована на створення штучної паніки або ж містила заклики до порушення карантину. Виконуючи рекомендації наставників, затриманий через власні ресурси, орієнтовані на аудиторію столичного регіону, публікував фейки про перебіг пандемії в Україні, зокрема з посиланням на неперевірені та російські джерела.

Ці дії створювали передумови до спричинення паніки, дискредитації дій влади та дестабілізації суспільно-політичної обстановки.

Підозрюваний повністю визнав провину, надав доступ до своїх акаунтів та спільнот, почав співпрацювати з правоохоронцями. Матеріали документування правопорушення вже направили до органів Національної поліції України за компетенцією для прийняття відповідного процесуального рішення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві Служба безпеки України викрила групу інтернет-агітаторів, які за кошти країни-агресора Росії поширювали фейки про коронавірус COVID-19.

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