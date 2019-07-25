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У Києві хулігани жорстоко побили поліцейського: момент потрапив на відео

14.9т Читати матеріал російською

У Києві на Оболоні в середу, 24 липня, шестеро хуліганів побили поліцейського, який втрутився в конфлікт.

Про це повідомив у Facebook начальник Національної поліції в Києві Андрій Крищенко, опублікувавши відповідне відео (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Звичайне відпрацювання району із розкриття розбою завершилося для оперативника Оболонського управління поліції груповим нападом на нього. Поліцейський перебував на службі, коли побачив конфлікт між молодиками: представився, зробив зауваження – і на нього накинулися з кулаками", – поділився Крищенко.

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У Києві хулігани жорстоко побили поліцейського

У Києві хулігани жорстоко побили поліцейського

Скріншот з відео

У відповідь поліцейський застосував травматичну зброю: зробив кілька попереджувальних пострілів, від яких ніхто не постраждав. Хулігани ж ударили його пляшкою по голові, що призвело до втрати свідомості.

Відзначається, що наряди патрульних і оперативники по гарячих слідах затримали шістьох підозрюваних у нападі.

"Хочу нагадати всім "ковбоям", що за напад на поліцейського при виконанні передбачено до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі", – зазначив Крищенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві хуліган намагався скинути з даху ринку поліцейського, який приїхав його втихомирити.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Андрій Крищенко
Місце
Україна Київ
Теги
Київ Національна поліція України
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
зекоманда в действии! бандитизм разбои грабежи-визитная карточка зеленского
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Дударев Александр
Дударев Александр
Ох ты и олень... Причем здесь Зеленский??! Отрабатываешь порохобосткие медяки?
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Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Что у нас общего с Московией . Это менты , и их лживые свидетельства . Но в этом виноваты мы сами .
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Белый господин
Белый господин
Обоз, напиши сколько им дадут в итоге.
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