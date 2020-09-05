У Києві хлопець побив дівчину прямо в центрі. Відео 18+

Марина Погорілко Кримінал 19:49, 5.09.2020

У Києві на бульварі Лесі Українки хлопець побив дівчину прямо на вулиці біля транспортної зупинки.

Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі "Київ Зараз". На кадрах видно, як високий чоловік тягає за руки жінку і штовхає її на землю (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Після того, як на інцидент відреагували оточуючі і спробували затримати його, нападник втік. Водночас плач жінки було чути на всю вулицю, але те, що трапилося вона не прокоментувала.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • в Одеській області чоловік побив 10-річного сина своєї співмешканки і прив'язав його за ногу ланцюгом до батареї. 50-річний чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння;

  • на Дніпропетровщині чоловік до смерті побив родича. Між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку.

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