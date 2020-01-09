У Києві ґвалтівник напав на жінку в під'їзді та поплатився

У Подільському районі Києва, в житловому будинку на вулиці Білицькій, чоловік напав на жінку й намагався зґвалтувати її. Незабаром підозрюваного спіймали.
Інцидент трапився в середу ввечері, 8 січня. Про це написало видання "Інформатор".
Так, до під'їзду житлового будинку зайшов хлопець, який побачив, як на жінці лежав напівголий чоловік і затуляв їй рота. Потерпіла намагалася кричати.
У Києві ґвалтівник напав на жінку в під'їзді
РадіоТрек
Свідок інциденту почав стягувати нападника з жертви, і той утік. На місце приїхала поліція. Жінка розповів, що чоловік хотів зґвалтувати її, але хлопець, який зайшов у під'їзд, допоміг уникнути цього.
Коли нападник тікав, він впустив гаманець, у якому були документи. Очевидець і його батько знайшли підозрюваного та передали його поліцейським.
Як повідомляв OBOZREVATEL, поліція оголосила в розшук чоловіка, який у Києві, на проспекті Лобановського, накинувся на 19-річну дівчину, намагався зґвалтувати її, а тоді завдав 17 ударів ножем.
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