У Києві група з 40 осіб напала на готель: що відомо

У Києві група осіб в балаклавах і шоломах увірвалася в готельний комплекс і зробила спробу рейдерського захоплення.
Були поранені двоє охоронців готелю, повідомили в прес-службі поліції Києва. У нападі брали участь близько 40 осіб, семеро з них затримали (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Вони перешкоджали нормальній роботі комплексу, обмежили вхід і вихід, завдали тілесних ушкоджень двом охоронцям і пошкодили майно. Коли приїхала поліція, частина з них втекла", – уточнили правоохоронці.
Спроба захоплення
поліція Києва
Правоохоронці не розголошують назву готелю, але, судячи з оприлюднених фото, мова йде про комплекс Venice.
Готель
Поліція Києва
Всі затримані виявилися співробітниками приватної охоронної фірми, раніше судимими за різні злочини. За їхніми словами, у готель вони приїхали разом з його власником. Ця інформація перевіряється.
готель Venice
поліція Києва
Як писав OBOZREVATEL, у квітні Київська поліція затримала 62 осіб, які брали участь у рейдерському захопленні дитячого спортивного клубу "Схід" на вул. Бориспільської.
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