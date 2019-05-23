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/Кримінал

У Києві група з 40 осіб напала на готель: що відомо

7.7тЧитати матеріал російською

У Києві група осіб в балаклавах і шоломах увірвалася в готельний комплекс і зробила спробу рейдерського захоплення.

Були поранені двоє охоронців готелю, повідомили в прес-службі поліції Києва. У нападі брали участь близько 40 осіб, семеро з них затримали (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Вони перешкоджали нормальній роботі комплексу, обмежили вхід і вихід, завдали тілесних ушкоджень двом охоронцям і пошкодили майно. Коли приїхала поліція, частина з них втекла", – уточнили правоохоронці.

Спроба захоплення

Спроба захоплення

поліція Києва

Правоохоронці не розголошують назву готелю, але, судячи з оприлюднених фото, мова йде про комплекс Venice.

Готель

Готель

Поліція Києва

Всі затримані виявилися співробітниками приватної охоронної фірми, раніше судимими за різні злочини. За їхніми словами, у готель вони приїхали разом з його власником. Ця інформація перевіряється.

готель Venice

готель Venice

поліція Києва

У Києві група з 40 осіб напала на готель: що відомо

Як писав OBOZREVATEL, у квітні Київська поліція затримала 62 осіб, які брали участь у рейдерському захопленні дитячого спортивного клубу "Схід" на вул. Бориспільської.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Украиньзькэ мир, шляхом до Европы, Сугс
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Украинзке мир.
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