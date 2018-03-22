У Києві готували теракт на підтримку Савченко

У Києві анонім зателефонував у поліцію і заявив, що готує теракт на підтримку позафракційного народного депутата Надії Савченко.

На місце направлені кінологи, патрулі і вибухотехнічна служба. Про це "Обозревателю" розповіло джерело.

У Верховній Раді 22 березня розглядають подання ГПУ на залучення до відповідальності, затримання і арешт нардепа Надії Савченко, яку звинувачують у плануванні терористичного акту в залі парламенту.

Про заміновання чоловік повідомив у Печерське управління поліції. Правоохоронцям вже відомий можливий власник мобільного телефону.

За словами інсайдера, раніше з цього ж номера дзвонив житель Дарницького району Києва.

Правоохоронці ретельно обстежили територію, прилеглу до Верховної Ради, і ніяких небезпечних предметів там не виявили, інформує прес-служба поліції Києва.

Чоловіка, який повідомив неправдиву інформацію, затримали на вулиці Вербицького. Він 40-річний житель столиці, який раніше вже потрапляв в поле зору правоохоронців за скоєння різних адміністративних правопорушень. Свій вчинок чоловік пояснити чітко не може.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Псевдомінера загрожує до шести років позбавлення волі.

Як повідомляв "Обозреватель", Генеральна прокуратура оприлюднила відео, яке доводить участь нардепа Надії Савченко в підготовці теракту в Києві.