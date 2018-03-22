У Києві готували теракт на підтримку Савченко: з'явилися подробиці

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який повідомив про підготовку теракту в підтримку нардепа Надії Савченко, яку 22 березня затримали співробітники СБУ прямо в будівлі парламенту.

"Правоохоронці ретельно обстежили територію, прилеглу до ВРУ, ніяких небезпечних предметів там виявлено не було. Поліція встановила особу чоловіка, який скоїв дзвінок. Ним виявився 40-річний житель столиці, якого затримали на вулиці Вербицького в Дарницькому районі Києва", - повідомили в прес -службі поліції Києва.

Чоловік раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння різних адміністративних правопорушень. Свій вчинок він пояснити чітко не може.

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На цей час вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Псевдомінеру загрожує до шести років позбавлення волі.

Як повідомляв "Обозреватель", вранці 22 березня у метро Києва правоохоронці затримали пасажира з потужною вибухівкою. Вилученого вистачило б, щоб знищити, наприклад, тролейбус, вагон метро або кілька автомобілів.