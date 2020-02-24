У Києві, на Голосіївському проспекті, зняли на відео неадекватного водія автомобіля, який вибіг із салону, накинувся на перехожого, а тоді роздягнувся, ліг на асфальт і почав кричати.

Лише коли чоловік побачив сигнали швидкої, він зібрав речі, сів у машину та поїхав геть. Про інцидент повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18).

"Неадекватний водій Volkswagen влаштував неф*говий перформанс: вибіг із своєї автівки, напав на перехожого, а потім зняв із себе весь одяг, просто ліг на асфальт і почав кричати "Андрюха!" – йдеться у дописі.

У Києві голий водій у неадекватному стані влаштував "істерику" на дорозі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Голосіївському районі Києва, поруч зі станцією метро "Либідська", на вулиці Казимира Малевича, рятувальники дістали із каналізації голого чоловіка.

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