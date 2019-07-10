У Києві голий чоловік побив 2-річну дитину посеред вулиці

У Києві чоловік накинувся на дідуся і 2-річного хлопчика та побив їх. За попередньою інформацією, нападник перебував під дією препаратів.

У Святошинському районі з під'їзду житлового будинку вибіг голий чоловік, підійшов до дідуся, вдарив його і відібрав у нього візок повідомили в пресслужбі поліції Києва.

"Потім він пошкодив автомобіль, припаркований поруч і вдарив 2-річного хлопчика. У конфлікт втрутилися свідки, вони затримали порушника і передали його поліцейським", – розповіли правоохоронці.

Медична перевірка виявила у затриманого отруєння невідомою речовиною. Якщо йому оголосять про підозру у злочині, чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Напади на дитину (ілюстрація) "Столиця"

Як писав OBOZREVATEL, в Києві чоловік налетів на народного депутата і розпорошив йому в обличчя сльозогінний газ. Напад стався під час зустрічі з виборцями.

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