Головна Новини
Мова Язык
Lady City

/ Кримінал

У Києві голий чоловік побив 2-річну дитину посеред вулиці

3.5т Читати матеріал російською

У Києві чоловік накинувся на дідуся і 2-річного хлопчика та побив їх. За попередньою інформацією, нападник перебував під дією препаратів.

У Святошинському районі з під'їзду житлового будинку вибіг голий чоловік, підійшов до дідуся, вдарив його і відібрав у нього візок повідомили в пресслужбі поліції Києва.

"Потім він пошкодив автомобіль, припаркований поруч і вдарив 2-річного хлопчика. У конфлікт втрутилися свідки, вони затримали порушника і передали його поліцейським", – розповіли правоохоронці.

Новини
Мати забула, де залишила: з'явилися подробиці про зниклу в Києві 3-річну дитину

Медична перевірка виявила у затриманого отруєння невідомою речовиною. Якщо йому оголосять про підозру у злочині, чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Напади на дитину (ілюстрація)

Напади на дитину (ілюстрація)

"Столиця"

Як писав OBOZREVATEL, в Києві чоловік налетів на народного депутата і розпорошив йому в обличчя сльозогінний газ. Напад стався під час зустрічі з виборцями.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
16
2
Смішно
0
Цікаво
12
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel