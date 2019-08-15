У Києві фургон із хлібом розчавив авто: пасажирка загинула. Моторошні фото та відео

У четвер, 15 серпня, в Оболонському районі Києва, трапилася смертельна ДТП. На вулиці Богатирській фургон марки Opel хлібзаводу "Цархліб" на великій швидкості влетів у задню частину автомобіля Skoda, який зупинився на правій смузі.

Як написали на сторінці "Киев Оперативный" у Facebook, таку інформацію повідомили правоохоронці, які працювали на місці події (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця новини).

Внаслідок аварії одна пасажирка авто "Skoda", яка сиділа позаду, загинула, водія та іншу пасажирку госпіталізували.

У Києві фургон із хлібом розчавив авто Facebook/Киев Оперативный

Водій "Opel" перебував у шоковому стані, тому пояснити нічого не зміг.

У Києві трапилася смертельна ДТП Facebook/Киев Оперативный

Фургон із хлібом розчавив авто Facebook/Киев Оперативный

Внаслідок ДТП загинула пасажирка Facebook/Киев Оперативный

Водій авто та ще одна пасажирка госпіталізовані Facebook/Киев Оперативный

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ужгородському районі Закарпатської області вранці 14 серпня зіткнулися легкові автомобілі Mercedes, Chevrolet і вантажівка Tata. За попередньою інформацією, тілесні ушкодження отримали четверо осіб, є загиблий.

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