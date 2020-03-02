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2 березня • оновлено в 11:26
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У Києві фура з п'яним водієм знесла відбійник та влетіла у стовп. Фото та відео з місця

1.5т
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У ніч на 2 березня у Києві, на Бориспільському шосе, навантажена фура DAF з п'яним водієм за кермом потрапила у жорстку ДТП, в результаті чого знесла частину відбійника і врізалася в стовп.

У вантажівці був коньяк, шампанське та інші алкогольні напої. Про це написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Попередньо, фура з'їхала з траси, а тоді знесла частину відбійника і влетіла в стовп. Водій не отримав важких травм, але мав ознаки алкогольного сп'яніння, через що йому запропонували пройти тест з драггером.

У Києві фура з п'яним водієм знесла відбійник і влетіла в стовп

У Києві фура з п'яним водієм знесла відбійник і влетіла в стовп

Інформатор

У Києві фура з п'яним водієм знесла відбійник і влетіла в стовп

У Києві фура з п'яним водієм знесла відбійник і влетіла в стовп

Інформатор

У Києві фура з п'яним водієм знесла відбійник і влетіла в стовп

У Києві фура з п'яним водієм знесла відбійник і влетіла в стовп

Інформатор

Так, у крові чоловіка виявилося 2,03 проміле алкоголю, що у десять разів перевищує норму. Пізніше водій зізнався, що, перед тим як сісти за кермо, він випив горілку.

У Києві фура з п'яним водієм знесла відбійник і влетіла в стовп

У Києві фура з п'яним водієм знесла відбійник і влетіла в стовп

Інформатор

У Києві фура з п'яним водієм знесла відбійник і влетіла в стовп

У Києві фура з п'яним водієм знесла відбійник і влетіла в стовп

Інформатор

У Києві фура з п'яним водієм знесла відбійник і влетіла в стовп

У Києві фура з п'яним водієм знесла відбійник і влетіла в стовп

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 29 лютого легковий автомобіль вилетів з дороги прямо в Русанівський канал.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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