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/Кримінал

У Києві евакуювали будівлю суду: перші подробиці

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У Києві 15 березня невідомі повідомили про замінування Шевченківського районного суду. Всіх відвідувачів і працівників установи довелося евакуювати.

Дзвінок надійшов приблизно о 14:00, уточнили на сторінці Шевченківського райсуду у Facebook.

"У зв'язку з надходженням повідомлення про мінування з приміщення суду проводиться евакуація. Про відновлення роботи повідомлять додатково", ‒ уточнили представники суду.

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Згідно з даними в електронному реєстрі судових засідань, на 15 березня в Шевченківському суді запланували розгляд понад 200 справ, зокрема і кримінальних.

Шевченківський районний суд

Шевченківський районний суд

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Як писав OBOZREVATEL, Шевченківський райсуд декілька разів помилково мінували в грудні. 10 грудня його евакуювали разом із Оболонським, а через тиждень після дзвінка невідомого робота припинилася майже на півдня.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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