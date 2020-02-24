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24 лютого • оновлено в 17:35
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У Києві евакуювали авто "героя парковки" разом з малими дітьми. Фото

4.4т
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У Києві евакуатор забрав тонований автомобіль BMW із двома дітьми усередині. Їх замкнули усередині батьки.

Про це написала пресслужба Інспекції з паркування у Києві на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фото з місця інциденту (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Інспектори з паркування евакуювали повністю тонований автомобіль. Як виявилося згодом, на задньому сидінні автомобіля знаходилося двоє дітей, які були закриті батьками", – йдеться у повідомленні.

У Києві евакуювали авто "героя парковки" разом з малими дітьми

У Києві евакуювали авто "героя парковки" разом з малими дітьми

Інспекція з паркування

У результаті евакуатор наздогнали та зупинили, а дітей випустили. Зважаючи на те, що з'явився водій авто, сам транспортний засіб вигрузили, також було виписано постанову.

У Києві евакуювали авто "героя парковки" разом з малими дітьми

У Києві евакуювали авто "героя парковки" разом з малими дітьми

Інспекція з паркування

У Києві евакуювали авто "героя парковки" разом з малими дітьми

У Києві евакуювали авто "героя парковки" разом з малими дітьми

Інспекція з паркування

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві, на Подолі, 13 жовтня 2019 року батько покинув свого дворічного сина самого на кілька годин у автомобілі Jaguar.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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