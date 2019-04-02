У Києві евакуювали 4 режимних об'єкта: що трапилося

У Києві 2 квітня невідомі повідомили про замінування чотирьох режимних об'єктів – заводу "Маяк", Вищої ради правосуддя, Бронетанкового заводу і заводу "Артилерійське озброєння".
Про три випадки повідомили електронною поштою, ще про один – в телефонному дзвінку, пояснили в прес-службі поліції Києва.
"Установи знаходяться на території Дарницького, Солом'янського, Шевченківського та Оболонського районів. На місце прибули вибухотехніки, кінологи, правоохоронці, рятувальники та лікарі", – уточнили в поліції.
Людей на всіх об'єктах евакуювали, а самі приміщення огородили. Поліція шукає осіб, які повідомили про вибухівку.
Київський бронетанковий завод
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Як писав OBOZREVATEL, 27 березня в екстрені служби Києва надійшов виклик про замінування Майдану Незалежності. Після цього "замінували" два торгові центри.
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