У Києві екстрено закрили три центральні станції метро: перші подробиці

У Києві у п'ятницю, 1 листопада, зачинили входи та виходи на станції метро "Театральна" та "Хрещатик", вхід на станцію "Арсенальна" (усі – "червона" гілка метро), а також пересадкові вузли.

Річ у тім, що надійшов анонімний дзвінок про "мінування". Про це повідомила пресслужба КП "Київський метрополітен" на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На "Арсенальній" зачинили лише вхід, а вихід залишили відкритим.

"Усі ескалатори працюють напідйом у зв‘язку зі збільшенням пасажиропотоку. Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення тисняви і травмувань на платформі", – йдеться у дописі.

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Інформацію про відкриття станцій пообіцяли опублікувати після завершення перевірки.

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Як розповіли джерела OBOZREVATEL, через НП на станції "Університет" ("червона" гілка) відбувся справжній колапс.

У Києві 1 листопада зачинили входи та виходи на станції метро "Театральна" та "Хрещатик"

У Києві надійшов анонімний дзвінок про мінування двох станцій метро

У Києві 1 листопада екстренно зачинили входи та виходи на станції метро "Театральна" та "Хрещатик", а також пересадкові вузли

У Києві надійшов анонімний дзвінок про мінування двох станцій метро

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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