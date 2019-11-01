У Києві екстрено закрили три центральні станції метро: перші подробиці

У Києві у п'ятницю, 1 листопада, зачинили входи та виходи на станції метро "Театральна" та "Хрещатик", вхід на станцію "Арсенальна" (усі – "червона" гілка метро), а також пересадкові вузли.
Річ у тім, що надійшов анонімний дзвінок про "мінування". Про це повідомила пресслужба КП "Київський метрополітен" на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
На "Арсенальній" зачинили лише вхід, а вихід залишили відкритим.
"Усі ескалатори працюють напідйом у зв‘язку зі збільшенням пасажиропотоку. Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення тисняви і травмувань на платформі", – йдеться у дописі.
У Києві екстрено закрили дві центральні станції метро
Інформацію про відкриття станцій пообіцяли опублікувати після завершення перевірки.
Як розповіли джерела OBOZREVATEL, через НП на станції "Університет" ("червона" гілка) відбувся справжній колапс.
У Києві 1 листопада зачинили входи та виходи на станції метро "Театральна" та "Хрещатик"
У Києві надійшов анонімний дзвінок про мінування двох станцій метро
У Києві 1 листопада екстренно зачинили входи та виходи на станції метро "Театральна" та "Хрещатик", а також пересадкові вузли
У Києві надійшов анонімний дзвінок про мінування двох станцій метро
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві 18 вересня у зв'язку із анонімним дзвінком про "замінування" перекрили рух від станції метро "Дніпро" до "Лісової".
А вже у четвер, 19 вересня, поліція міста отримала анонімне повідомлення про вибухові пристрої на всіх мостах, у пологових будинках і ТРЦ у столиці.
У Києві невідомі заявили про "замінування" у ТРЦ "Проспект" біля станції метро "Чернігівська".
У місті на синій гілці метро в середу вранці, 16 жовтня, трапився справжній колапс. Поїзди припиняли рух між зупинками, а на станціях утворилися величезні натовпи людей.
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