Головна Новини
1 листопада • оновлено в 11:28
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві екстрено закрили три центральні станції метро: перші подробиці

3.6т Читати матеріал російською

У Києві у п'ятницю, 1 листопада, зачинили входи та виходи на станції метро "Театральна" та "Хрещатик", вхід на станцію "Арсенальна" (усі – "червона" гілка метро), а також пересадкові вузли.

Річ у тім, що надійшов анонімний дзвінок про "мінування". Про це повідомила пресслужба КП "Київський метрополітен" на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На "Арсенальній" зачинили лише вхід, а вихід залишили відкритим.

"Усі ескалатори працюють напідйом у зв‘язку зі збільшенням пасажиропотоку. Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення тисняви і травмувань на платформі", – йдеться у дописі.

У Києві екстрено закрили дві центральні станції метро

У Києві екстрено закрили дві центральні станції метро

Інформацію про відкриття станцій пообіцяли опублікувати після завершення перевірки.

Новини
У Києві на півтора року обмежать вхід на одну з центральних станцій метро

Як розповіли джерела OBOZREVATEL, через НП на станції "Університет" ("червона" гілка) відбувся справжній колапс.

У Києві 1 листопада зачинили входи та виходи на станції метро "Театральна" та "Хрещатик"

У Києві 1 листопада зачинили входи та виходи на станції метро "Театральна" та "Хрещатик"

У Києві надійшов анонімний дзвінок про мінування двох станцій метро

У Києві надійшов анонімний дзвінок про мінування двох станцій метро

У Києві 1 листопада екстренно зачинили входи та виходи на станції метро "Театральна" та "Хрещатик", а також пересадкові вузли

У Києві 1 листопада екстренно зачинили входи та виходи на станції метро "Театральна" та "Хрещатик", а також пересадкові вузли

У Києві надійшов анонімний дзвінок про мінування двох станцій метро

У Києві надійшов анонімний дзвінок про мінування двох станцій метро

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
0
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир Миру
Мир Миру
"Смішна" режисура від Сивохи?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / думки

ads pixel