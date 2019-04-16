У Києві екс-правоохоронців підозрюють у вбивстві ювеліра: нові деталі

У Києві підозрюваних у вбивстві ювеліра Сергія Кисельова помістили під варту на 2 місяці. Шевченківський районний суд Києва відмовив їм у можливості внесення застави.

У такий спосіб було повністю задоволене клопотання прокурора, уточнили у прес-службі столичної прокуратури.

"Минулого тижня під час спецоперації правоохоронці затримали трьох осіб, причетних до вбивства ювеліра. Двоє із затриманих — колишні працівники Нацполіції і СБУ, ще один — раніше судимий", — уточнили у прес-службі.

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Затримання Поліція Києва

Їм оголосили про підозру в умисному вбивстві і підготовці до замаху на умисне вбивство.

Затримання Поліція Києва

Як писав OBOZREVATEL, зловмисники були затримані неподалік від кладовища, де перебували родичі убитого. Вони збиралися атакувати сім'ю ювеліра на кладовищі та кинути в них гранату.

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