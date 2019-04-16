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/Кримінал

У Києві екс-правоохоронців підозрюють у вбивстві ювеліра: нові деталі

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У Києві підозрюваних у вбивстві ювеліра Сергія Кисельова помістили під варту на 2 місяці. Шевченківський районний суд Києва відмовив їм у можливості внесення застави.

У такий спосіб було повністю задоволене клопотання прокурора, уточнили у прес-службі столичної прокуратури.

"Минулого тижня під час спецоперації правоохоронці затримали трьох осіб, причетних до вбивства ювеліра. Двоє із затриманих — колишні працівники Нацполіції і СБУ, ще один — раніше судимий", — уточнили у прес-службі.

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Їм оголосили про підозру в умисному вбивстві і підготовці до замаху на умисне вбивство.

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Як писав OBOZREVATEL, зловмисники були затримані неподалік від кладовища, де перебували родичі убитого. Вони збиралися атакувати сім'ю ювеліра на кладовищі та кинути в них гранату.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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