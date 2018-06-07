У Києві двоє патрульних попалися "на гарячому": опубліковано фото

У Києві двох інспекторів патрульної поліції затримали після отримання хабара в розмірі 3000 гривень.
За ці гроші поліцейські обіцяли не складати адмінпротокол винуватцю ДТП, повідомили в прес-службі Прокуратури м.Києва на офіційному сайті.
"Вони були затримані на робочому місці після отримання хабара. Зазначені гроші знайшли у них під час обшуків", - повідомили в прокуратурі.
Прокуратура м.Києва
Прокуратура м.Києва
Також перевіряється причетність підозрюваних і до інших аналогічних злочинів.
Як писав OBOZREVATEL, у податківців Житомира вилучили величезну суму грошей: їх підозрюють у причетності до діяльності конвертаційного центру з оборотом понад 140 млн гривень.
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "Обозреватель".