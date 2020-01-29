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29 січня • оновлено в 12:54
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У Києві двоє людей випали з вікон і загинули

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У Києві 28 січня дві людини випали з вікон багатоповерхових житлових будинків і загинули. Трагедії трапились в різних районах міста.

Так, на бульварі Ігоря Шамо (колиш. Олексія Давидова), в Дніпровському районі, з дев'ятого поверху випала жінка, повідомило джерело OBOZREVATEL.

Сусіди розповіли, що загиблій було 46 років, вона місцева мешканка.

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Будинок на бульварі Ігоря Шамо, де трапилась трагедія

Будинок на бульварі Ігоря Шамо, де трапилась трагедія

zyteli.com

У Києві двоє людей випали з вікон і загинули

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Інший трагічний випадок стався на вулиці Кубанської України (колиш. Маршала Жукова) в Деснянському районі. З балкона дев'ятого поверху випав 80-річний чоловік. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть.

Трагедія сталася на вулиці Кубанській України

Трагедія сталася на вулиці Кубанській України

Обставини подій встановлюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на вулиці Татарській з дев'ятого поверху випав чоловік. В результаті падіння він отримав травми не сумісні з життям. За попередньою інформацією, загиблий виконував роботи по утепленню квартири.

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Автор
Антон Степанов
Теми
Новини Києва та Київської області Кримінал Ексклюзив
Місце
Україна Київ
Тег
кримінал
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
С такими зарплатами и пенсиями - неудивительно!
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