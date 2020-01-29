У Києві двоє людей випали з вікон і загинули

У Києві 28 січня дві людини випали з вікон багатоповерхових житлових будинків і загинули. Трагедії трапились в різних районах міста.

Так, на бульварі Ігоря Шамо (колиш. Олексія Давидова), в Дніпровському районі, з дев'ятого поверху випала жінка, повідомило джерело OBOZREVATEL.

Сусіди розповіли, що загиблій було 46 років, вона місцева мешканка.

Будинок на бульварі Ігоря Шамо, де трапилась трагедія zyteli.com

Google. Maps

Інший трагічний випадок стався на вулиці Кубанської України (колиш. Маршала Жукова) в Деснянському районі. З балкона дев'ятого поверху випав 80-річний чоловік. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть.

Трагедія сталася на вулиці Кубанській України

Обставини подій встановлюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на вулиці Татарській з дев'ятого поверху випав чоловік. В результаті падіння він отримав травми не сумісні з життям. За попередньою інформацією, загиблий виконував роботи по утепленню квартири.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!