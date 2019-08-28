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У Києві двоє чоловіків жорстоко побили поліцейського: перші подробиці

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У Деснянському районі Києві двоє зловмисників побили патрульного, який прибув на виклик про порушення тиші. Потерпілого з травмою голови доставили у лікарню.

Як написала пресслужба поліції Києва, у вівторок, 27 серпня, близько третьої години ночі до чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про порушення.

Правоохоронці встановили, що у дворі на вулиці Шолом-Алейхема молодики напідпитку нецензурно лаялися та поводились агресивно. Спроба патрульних заспокоїти дебоширів завершилася тим, що двоє чоловіків з кулаками накинулися на поліцейського. Його напарниця застосувала сльозогінний газ.

У Києві двоє чоловіків жорстоко побили поліцейського

У Києві двоє чоловіків жорстоко побили поліцейського

Туди прибув другий екіпаж поліцейських. Правоохоронці затримали та доставили зловмисників у територіальне управління поліції.

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Двох 27-річних уродженців Сумської та Житомирської областей затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Чоловікам оголосили про підозру у вчиненні злочину, за який передбачено до п’яти років позбавлення волі.

Слідчі вийшли з клопотанням до суду про обрання правопорушникам міри запобіжного заходу – тримання під вартою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Полицаи и вонючие суды сами напросились. Их теперь как шавок все мочат! Неотвратимость наказания превратилась в профанацию. И вот результат. Никто вообще не боится полицию, суд. Их стали бить. Жалкое подобие правоохранительной системы.
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Исаев Максим
Исаев Максим
Кацaп Кацaпыч, не, не, всё правильно: Украина - европейская держава, а в Европе бить полицейских в порядке вещей, все знают!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Что то слабоваты у нас копы раз дал что бы по макитре дали. А вообще нужно бороться с этими ночными алканавтами и радикально
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Исаев Максим
Исаев Максим
Артеллерист Моня, какая страна - такая и полиция!
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