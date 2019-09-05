Новини Реклама
5 вересня • оновлено в 11:19
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві два легковики протаранили автобус: моторошні фото

1.3т Читати матеріал російською

У середу, 4 вересня, у Києві на Харківському шосе трапилися дві дорожньо-транспортні пригоди з тим самим автобусом. Спочатку в нього врізалися "Жигулі", а за кілька хвилин – автомобіль Toyota служби таксі Bolt. Легковик загорівся, постраждав його пасажир.

Як повідомив "Інформатор", обидві аварії трапилися близько 23:00-23:20 (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Автобус рухався крайньою правою смугою у бік Дарницького шосе. Він почав переналаштовуватися на середню смугу, якою їхав водій "Жигулів". Останній не відреагував вчасно і врізався в автобус. Аварія минула без постраждалих.

Легковик врізався в автобус

Легковик врізався в автобус

Інформатор

Через кілька хвилин трапилася інша ДТП. Автобус "відігнали" з місця аварії на другу смугу, де в нього влетіла Toyota. В результаті удару легковик загорівся. Люди спробували загасити авто, але пожежу вдалося ліквідувати лише рятувальникам.

Новини
На трасі Київ-Чоп трапилася масштабна ДТП із п'ятьма авто: перші фото та подробиці

В аварії постраждав пасажир таксі. Медики надали йому невідкладну допомогу і госпіталізували. Про травми і стан потерпілого нічого не відомо.

"Жигулі" врізалися в автобус

"Жигулі" врізалися в автобус

Інформатор

Пізніше в той самий автобус врізалося авто Toyota служби таксі Bolt

Пізніше в той самий автобус врізалося авто Toyota служби таксі Bolt

Інформатор

Постраждав пасажир таксі

Постраждав пасажир таксі

Інформатор

Люди спробували самостійно загасити палаючий автомобіль

Люди спробували самостійно загасити палаючий автомобіль

Інформатор

Постраждалого госпіталізували

Постраждалого госпіталізували

Інформатор

У Києві два легковики протаранили автобус

У Києві два легковики протаранили автобус

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 2 вересня, на мосту Патона у Києві трапилася масштабна ДТП. Автомобілі були серйозно пошкоджені. У мережі оприлюднили відео моменту жахливого зіткнення.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП аварія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel