У Києві два легковики протаранили автобус: моторошні фото

У середу, 4 вересня, у Києві на Харківському шосе трапилися дві дорожньо-транспортні пригоди з тим самим автобусом. Спочатку в нього врізалися "Жигулі", а за кілька хвилин – автомобіль Toyota служби таксі Bolt. Легковик загорівся, постраждав його пасажир.
Як повідомив "Інформатор", обидві аварії трапилися близько 23:00-23:20 (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Автобус рухався крайньою правою смугою у бік Дарницького шосе. Він почав переналаштовуватися на середню смугу, якою їхав водій "Жигулів". Останній не відреагував вчасно і врізався в автобус. Аварія минула без постраждалих.
Легковик врізався в автобус
Інформатор
Через кілька хвилин трапилася інша ДТП. Автобус "відігнали" з місця аварії на другу смугу, де в нього влетіла Toyota. В результаті удару легковик загорівся. Люди спробували загасити авто, але пожежу вдалося ліквідувати лише рятувальникам.
В аварії постраждав пасажир таксі. Медики надали йому невідкладну допомогу і госпіталізували. Про травми і стан потерпілого нічого не відомо.
"Жигулі" врізалися в автобус
Інформатор
Пізніше в той самий автобус врізалося авто Toyota служби таксі Bolt
Інформатор
Постраждав пасажир таксі
Інформатор
Люди спробували самостійно загасити палаючий автомобіль
Інформатор
Постраждалого госпіталізували
Інформатор
У Києві два легковики протаранили автобус
Інформатор
Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 2 вересня, на мосту Патона у Києві трапилася масштабна ДТП. Автомобілі були серйозно пошкоджені. У мережі оприлюднили відео моменту жахливого зіткнення.
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