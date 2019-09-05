У Києві два легковики протаранили автобус: моторошні фото

У середу, 4 вересня, у Києві на Харківському шосе трапилися дві дорожньо-транспортні пригоди з тим самим автобусом. Спочатку в нього врізалися "Жигулі", а за кілька хвилин – автомобіль Toyota служби таксі Bolt. Легковик загорівся, постраждав його пасажир.

Як повідомив "Інформатор", обидві аварії трапилися близько 23:00-23:20 (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Автобус рухався крайньою правою смугою у бік Дарницького шосе. Він почав переналаштовуватися на середню смугу, якою їхав водій "Жигулів". Останній не відреагував вчасно і врізався в автобус. Аварія минула без постраждалих.

Легковик врізався в автобус Інформатор

Через кілька хвилин трапилася інша ДТП. Автобус "відігнали" з місця аварії на другу смугу, де в нього влетіла Toyota. В результаті удару легковик загорівся. Люди спробували загасити авто, але пожежу вдалося ліквідувати лише рятувальникам.

В аварії постраждав пасажир таксі. Медики надали йому невідкладну допомогу і госпіталізували. Про травми і стан потерпілого нічого не відомо.

"Жигулі" врізалися в автобус Інформатор

Пізніше в той самий автобус врізалося авто Toyota служби таксі Bolt Інформатор

Постраждав пасажир таксі Інформатор

Люди спробували самостійно загасити палаючий автомобіль Інформатор

Постраждалого госпіталізували Інформатор

У Києві два легковики протаранили автобус Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 2 вересня, на мосту Патона у Києві трапилася масштабна ДТП. Автомобілі були серйозно пошкоджені. У мережі оприлюднили відео моменту жахливого зіткнення.

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