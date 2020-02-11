Головна Новини
12 лютого • оновлено в 03:01
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві два авто на швидкості влетіли у відбійник: постраждали троє. Фото ДТП

891
Читати матеріал російською

У ніч на 12 лютого в Києві сталася ДТП за участю двох автомобілів біля станції метро "Нивки".

Daewoo і Volvo на швидкості влетіли у відбійник з різних сторін дороги. В результаті зіткнення постраждали три людини, повідомляє Київ оперативний (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця старніцах).

Новини
Двоє проти одного: в Києві на вулиці влаштували кривавий "бойовик". Кадри 18+

Правоохоронці почали встановлювати обставини ДТП. Рух по шляхопроводу тимчасово обмежили.

ДТП в Києві

ДТП в Києві

Київ оперативний

ДТП в Києві

ДТП в Києві

Київ оперативний

ДТП в Києві

ДТП в Києві

Київ оперативний

ДТП в Києві

ДТП в Києві

Київ оперативний

Як писав OBOZREVATEL раніше, під Києвом, недалеко від населеного пункту Проліски, відбулася жорстка ДТП за участю легкового авто і вантажівки. В результат аварії першу машину розірвало навпіл, а її водій загинув.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Київ
Тег
ДТП
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги