У Києві два авто на швидкості влетіли у відбійник: постраждали троє. Фото ДТП

У ніч на 12 лютого в Києві сталася ДТП за участю двох автомобілів біля станції метро "Нивки".

Daewoo і Volvo на швидкості влетіли у відбійник з різних сторін дороги. В результаті зіткнення постраждали три людини, повідомляє Київ оперативний (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця старніцах).

Правоохоронці почали встановлювати обставини ДТП. Рух по шляхопроводу тимчасово обмежили.

ДТП в Києві Київ оперативний

ДТП в Києві Київ оперативний

ДТП в Києві Київ оперативний

ДТП в Києві Київ оперативний

Як писав OBOZREVATEL раніше, під Києвом, недалеко від населеного пункту Проліски, відбулася жорстка ДТП за участю легкового авто і вантажівки. В результат аварії першу машину розірвало навпіл, а її водій загинув.

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