Після скандалу з групою ромів-грабіжників на київському вокзалі, нібито дружину поліцейського, який міг прикривати злочинців, засікли з краденими кредитними картками.

Підтверджуюче фото з камери спостереження в магазині опублікував член Муніципальної варти, координатор Спілки ветеранів війни з Росією Сергій Бондар, який раніше зловив "на гарячому" злодіїв (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Поки світові порядки змінюються, на вокзалі все по-старому. Дружина вокзального поліцейського в магазинах розраховується краденими на вокзалі картками людей. До того ж мр* зота навіть не приховує, що є бенефіціарами крадіжок. Це тільки той випадок, який потрапив на камеру. А скільки ще такого!" – обурився він.

У Києві дружина поліцейського засвітила нібито крадені на вокзалі картки

Кадри з Вікторією – нібито дружиною поліцейського – опублікувала в Facebook користувачка під ніком Tallina Malina. Саме її картою, стверджує потерпіла, намагалася скористатися жінка.

"На відео панночка, яку звуть Вікторія. Вона розплачується краденою картою. У магазині її знають, чоловік у неї поліцейський. Місце – "Гастроном Тарасівський", що за адресою вулиця Механізаторів, 29. На відео видно, що операція за моєю карткою не пройшла , тому в кишені вона поміняла на іншу, якою і розплатилася за покупку (2 пачки сигарет, мабуть). Живе поряд з гастрономом, регулярно в ньому купує, чоловік у неї з поліції і працює в районі Центрального залізничного вокзалу. До речі, при покупці відморозилася , що картка – чоловіка", – запевнила вона.

Жінка також розповіла передісторію: 16 cічня у неї вкрали гаманець на станції метро "Вокзальна". Пізніше її намагалися шантажувати, однак обмін швидко розкрився. У поліції насилу прийняли заяву про крадіжку, але далі розслідування не просунулося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в київському кафе "Honey" спіймали під час скоєння крадіжок угруповання з 4 кишенькових злодіїв.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал