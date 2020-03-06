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6 березня • оновлено в 10:44
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У Києві донецьке BMW заблокувало цілий ТРЦ із сотнями авто. Фото

4.1т
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У Києві на території підземного паркінгу ТРЦ Gulliver трапилася ДТП, в результаті якої виїзд був повністю заблокованим.

Інцидент відбувся 5 березня. Про це написали на сайті Dtp.kiev.ua (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Києві донецьке BMW заблокувало цілий ТРЦ із сотнями авто

У Києві донецьке BMW заблокувало цілий ТРЦ із сотнями авто

Так, за інформацією очевидців, водій автомобіля BMW на донецьких номерах не розрахував швидкості і не оцінив видимість на спіральному виїзді з паркінгу. Таким чином машина врізалася в інше авто Honda.

У Києві донецьке BMW заблокувало цілий ТРЦ із сотнями авто

У Києві донецьке BMW заблокувало цілий ТРЦ із сотнями авто

У Києві донецьке BMW заблокувало цілий ТРЦ із сотнями авто

У Києві донецьке BMW заблокувало цілий ТРЦ із сотнями авто

В результаті виїзд із паркінгу був повністю заблокований, а там залишилися сотні транспортних засобів. У ДТП ніхто не постраждав. За кермом BMW був не власник, а водій. Першого вже оголосили у розшук.

У Києві донецьке BMW заблокувало цілий ТРЦ із сотнями авто

У Києві донецьке BMW заблокувало цілий ТРЦ із сотнями авто

У Києві донецьке BMW заблокувало цілий ТРЦ із сотнями авто

У Києві донецьке BMW заблокувало цілий ТРЦ із сотнями авто

У Києві донецьке BMW заблокувало цілий ТРЦ із сотнями авто

У Києві донецьке BMW заблокувало цілий ТРЦ із сотнями авто

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 29 лютого легковий автомобіль вилетів з дороги просто в Русанівський канал.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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