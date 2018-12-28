У Києві дитину в дитсадку вдарило струмом: перші подробиці

У Києві у дитячому садку №104 вихованця вдарило струмом просто під час занять фізкультурою. Дитину довелося негайно госпіталізувати.
Як повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook, стан дитини залишається задовільним.
"Життя і здоров'ю хлопчика нічого не загрожує. Дитина перебуває вдома під наглядом батьків", — уточнила Максимець.
У спільноті "Київ Оперативний" у Facebook уточнили, що удар струмом стався після того, як п'ятирічний хлопчик випадково доторкнувся до відкритої розетки.
Дитину вдарило струмом
Facebook "Київ Оперативний"
Дитячий садок №104 розташований у Подільському районі, на вул. Полкова.
Дитсадок №104
Google-карти
Дитсадок №104
Google-карти
Як писав OBOZREVATEL, у столичній школі №69 першокласниця Аїша Суліман впала в кому після раптового нападу в їдальні. Учні та батьки дівчинки переконані, що її вдарило струмом від несправного металевого столу з підігрівом, проте лікарі відкидають цю версію.
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