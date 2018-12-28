У Києві дитину в дитсадку вдарило струмом: перші подробиці

У Києві у дитячому садку №104 вихованця вдарило струмом просто під час занять фізкультурою. Дитину довелося негайно госпіталізувати.

Як повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook, стан дитини залишається задовільним.

"Життя і здоров'ю хлопчика нічого не загрожує. Дитина перебуває вдома під наглядом батьків", — уточнила Максимець.

У спільноті "Київ Оперативний" у Facebook уточнили, що удар струмом стався після того, як п'ятирічний хлопчик випадково доторкнувся до відкритої розетки.

Дитину вдарило струмом Facebook "Київ Оперативний"

Дитячий садок №104 розташований у Подільському районі, на вул. Полкова.

Дитсадок №104 Google-карти

Дитсадок №104 Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у столичній школі №69 першокласниця Аїша Суліман впала в кому після раптового нападу в їдальні. Учні та батьки дівчинки переконані, що її вдарило струмом від несправного металевого столу з підігрівом, проте лікарі відкидають цю версію.