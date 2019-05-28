У Києві дитинка, яка дивом вижила, "навела" поліцію на арсенал зброї

У Києві трапився казусний випадок: з третього поверху висотки на вул. Героїв Дніпра випала 3-річна дівчинка, яка дивом залишилася жива. Коли поліцейські зайшли в квартиру, з якої випала дитина, то виявили в ній арсенал зброї.

Як розповіла OBOZREVATEL начальник відділу ювенальної превенції ГУНП у Києві Оксана Поплавська, мама дівчинки пішла до школи за старшою дитиною і малятко перебувала в квартирі з тіткою.

"Поки тітка була в іншій кімнаті, дівчинка залізла у відкрите вікно і впала", – розповіла Поплавська.

Вона уточнила, що дитина впала на клумбу, яка пом'якшила удар. В результаті дівчинка була доставлена в лікарню з незначними травмами.

Дитина випала з третього поверху будинку по вул. Г. Дніпра в Оболонському районі Домік.ua

На місце події приїхали поліцейські, які зайшли в квартиру, щоб оглянути місце, звідки впала дівчинка. Перебуваючи на балконі, правоохоронці виявили там автомат і відразу ж викликали кінологів і вибухотехнічну службу.

"Слідчі провели огляд приміщення і виявили предмети, схожі на автомати ППШ, Uzi, патрони і штик-ніж. Родичі дитини повідомили, що ці речі належать чоловікові сестри, який знаходився в зоні ООС. Ймовірно, він і привіз їх звідти", – розповів начальник Оболонського райуправління поліції Віталій Биков, якого цитує прес-служба ГУНП.

Поліція виявила арсенал зброї

Поліція виявила арсенал зброї

Поліція виявила арсенал зброї

У поліції додали, що під час перевірки автомобіля чоловіка, з салону було вилучено сім пакетів з порохом, загальною масою 3,5 кг, два гранатометних постріли ВОГ, арбалет і саморобний пристрій для відстрілу куль.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) і за ст. 166 КК (злісне невиконання обов'язків нагляду за дитиною).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві за один день з вікон висоток випали двоє маленьких дітей. Малюки отримали травми і були доставлені до медичного закладу.

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