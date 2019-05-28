ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

У Києві дитинка, яка дивом вижила, "навела" поліцію на арсенал зброї

2.5тЧитати матеріал російською

У Києві трапився казусний випадок: з третього поверху висотки на вул. Героїв Дніпра випала 3-річна дівчинка, яка дивом залишилася жива. Коли поліцейські зайшли в квартиру, з якої випала дитина, то виявили в ній арсенал зброї.

Як розповіла OBOZREVATEL начальник відділу ювенальної превенції ГУНП у Києві Оксана Поплавська, мама дівчинки пішла до школи за старшою дитиною і малятко перебувала в квартирі з тіткою.

"Поки тітка була в іншій кімнаті, дівчинка залізла у відкрите вікно і впала", – розповіла Поплавська.

Вона уточнила, що дитина впала на клумбу, яка пом'якшила удар. В результаті дівчинка була доставлена в лікарню з незначними травмами.

Дитина випала з третього поверху будинку по вул. Г. Дніпра в Оболонському районі

Дитина випала з третього поверху будинку по вул. Г. Дніпра в Оболонському районі

Домік.ua

Новини
Тримала малюка на руках: у Маріуполі в ДТП розбилася сім'я

На місце події приїхали поліцейські, які зайшли в квартиру, щоб оглянути місце, звідки впала дівчинка. Перебуваючи на балконі, правоохоронці виявили там автомат і відразу ж викликали кінологів і вибухотехнічну службу.

"Слідчі провели огляд приміщення і виявили предмети, схожі на автомати ППШ, Uzi, патрони і штик-ніж. Родичі дитини повідомили, що ці речі належать чоловікові сестри, який знаходився в зоні ООС. Ймовірно, він і привіз їх звідти", – розповів начальник Оболонського райуправління поліції Віталій Биков, якого цитує прес-служба ГУНП.

Поліція виявила арсенал зброї

Поліція виявила арсенал зброї

Поліція виявила арсенал зброї

Поліція виявила арсенал зброї

Поліція виявила арсенал зброї

Поліція виявила арсенал зброї

У поліції додали, що під час перевірки автомобіля чоловіка, з салону було вилучено сім пакетів з порохом, загальною масою 3,5 кг, два гранатометних постріли ВОГ, арбалет і саморобний пристрій для відстрілу куль.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) і за ст. 166 КК (злісне невиконання обов'язків нагляду за дитиною).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві за один день з вікон висоток випали двоє маленьких дітей. Малюки отримали травми і були доставлені до медичного закладу.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
криміналзброяНаціональна поліція Українидіти
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
0
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Маркарян Вероничка
Маркарян Вероничка
Мoя иcкpeнняя блaгодарноcть тем, кто пoкaзaл мнe этот caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁kc6n4zf Прocто пройдя опрoс пoлучилa почти пoлугoдовую зapплатy)) Пoльзуйтесь, пoка eсть вoзможнocть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки