У Києві дитина випала з вікна: перші подробиці

У Києві, на вулиці Російська, з вікна другого поверху випав трирічний хлопчик: матір залишила дитину в квартирі наодинці.

Як зазначила пресслужба патрульної поліції Києва у мережі Facebook, повідомлення на лінію 102 надійшло 24 липня.

Очевидці розповіли, що бачили, як дитина гралась на балконі та, не втримавшись, випала з нього, а через декілька хвилин з під'їзду вибігла її матір.

Дитина на вікні Eva

Жінка розповіла, що на декілька хвилин залишила свого сина в квартирі наодинці, а він випадково зачинився на внутрішній замок та пішов гратись на балкон.

На місце події прибули медики, які забрати хлопчика на огляд до лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у селі Петропавлівська Борщагівка (Києво-Святошинський район) дворічна дитина випала з вікна восьмого поверху. Медики констатували смерть хлопчика.

У Луцьку в суботу, 13 липня, 11-місячний малюк випав із вікна квартири на п'ятому поверсі прямо на перехожих.

21 липня у Кривому Розі Дніпропетровської області дворічна дитина випала з вікна, поки мати була на виборчій дільниці.

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