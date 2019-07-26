Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві дитина випала з вікна: перші подробиці

3.2т Читати матеріал російською

У Києві, на вулиці Російська, з вікна другого поверху випав трирічний хлопчик: матір залишила дитину в квартирі наодинці.

Як зазначила пресслужба патрульної поліції Києва у мережі Facebook, повідомлення на лінію 102 надійшло 24 липня.

Очевидці розповіли, що бачили, як дитина гралась на балконі та, не втримавшись, випала з нього, а через декілька хвилин з під'їзду вибігла її матір.

Дитина на вікні

Дитина на вікні

Eva

Жінка розповіла, що на декілька хвилин залишила свого сина в квартирі наодинці, а він випадково зачинився на внутрішній замок та пішов гратись на балкон.

Новини
На Хмельниччині з поїзда загадково зникла дитина: її знайшли мертвою

На місце події прибули медики, які забрати хлопчика на огляд до лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
дитина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
0
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel