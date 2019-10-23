Головна Новини
23 жовтня • оновлено в 11:46
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві дитина потрапила під колеса авто: відео моменту ДТП. 18+

963 Читати матеріал російською

У Подільському районі Києва автомобіль Toyota збив дівчинку, яка перебігала дорогу. В результаті дитину без свідомості госпіталізували до медустанови.

Аварія трапилася на вулиці Копиловській зранку в середу, 23 жовтня. Про це повідомили у Facebook-спільноті "Київ Оперативний" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Новини
ДТП на "забійному" перехресті під Києвом: момент потрапив на відео

"На жаль, водій не встиг вчасно відреагувати. Дівчинку без свідомості забрали до Охматдиту. Деталі ДТП встановлюються", — йдеться у дописі.

Увага! Фото і відео 18+

У Києві дитина потрапила під колеса авто

У Києві дитина потрапила під колеса авто

Скріншот з відео

Згодом з’явилося відео моменту аварії. Як видно з ролика, дві дівчинки, взявшись за руки, спершу йшли тротуаром, а потім стали перебігали проїжджу частину у невстановленому для цього місці. Водночас поряд була припаркована вантажівка з написом "Перевезення", яка перекрила видимість дороги і дітям, і керманичу Toyota.

У результаті під колесами авто опинилася одна з дівчаток, іншу не зачепило. Водночас водій із місця ДТП не зник і, разом із іншими очевидцями аварії, намагався надати потерпілим необхідну допомогу.

"Зараз із дівчинкою усе більш-менш нормально, звичайно, без наслідків не обійшлося, але реабілітується. Це відео може слугувати наглядним прикладом батькам, які не навчають своїх дітей правилам безпеки під час переходу дороги", — додали у спільноті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 21 жовтня водій служби таксі Uklon на тротуарі збив дитину, після чого зник із місця аварії. За словами батька постраждалої дівчинки, олімпійського чемпіона й президента Федерації фехтування України Вадима Гутцайта, авто рухалося дуже швидко.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
ДТП
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Исаев Максим
Исаев Максим
Бедный ребёнок... Хорошо, что жива осталась!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel