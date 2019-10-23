У Києві дитина потрапила під колеса авто: відео моменту ДТП. 18+

У Подільському районі Києва автомобіль Toyota збив дівчинку, яка перебігала дорогу. В результаті дитину без свідомості госпіталізували до медустанови.

Аварія трапилася на вулиці Копиловській зранку в середу, 23 жовтня. Про це повідомили у Facebook-спільноті "Київ Оперативний" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На жаль, водій не встиг вчасно відреагувати. Дівчинку без свідомості забрали до Охматдиту. Деталі ДТП встановлюються", — йдеться у дописі.

Увага! Фото і відео 18+

У Києві дитина потрапила під колеса авто Скріншот з відео

Згодом з’явилося відео моменту аварії. Як видно з ролика, дві дівчинки, взявшись за руки, спершу йшли тротуаром, а потім стали перебігали проїжджу частину у невстановленому для цього місці. Водночас поряд була припаркована вантажівка з написом "Перевезення", яка перекрила видимість дороги і дітям, і керманичу Toyota.

У результаті під колесами авто опинилася одна з дівчаток, іншу не зачепило. Водночас водій із місця ДТП не зник і, разом із іншими очевидцями аварії, намагався надати потерпілим необхідну допомогу.

"Зараз із дівчинкою усе більш-менш нормально, звичайно, без наслідків не обійшлося, але реабілітується. Це відео може слугувати наглядним прикладом батькам, які не навчають своїх дітей правилам безпеки під час переходу дороги", — додали у спільноті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 21 жовтня водій служби таксі Uklon на тротуарі збив дитину, після чого зник із місця аварії. За словами батька постраждалої дівчинки, олімпійського чемпіона й президента Федерації фехтування України Вадима Гутцайта, авто рухалося дуже швидко.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал