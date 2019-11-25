"Влаштували нову гру?" У Києві дитина перебігала дорогу і потрапила під авто. Відео

В Оболонському районі Києва, на проспекті Героїв Сталінграда, біля супермаркету "Сільпо" хлопчик перебігав дорогу на червоний сигнал світлофору, і його збило авто.

Інцидент трапився 24 листопада. Про аварію повідомили на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Це що якась нова "гра"?.. Друзі хлопчика стояли і сміялися. На останніх секундах відео видно, що діти стоять вздовж паркану", – йдеться у дописі.

У Києві дитина перебігала дорогу і потрапила під авто Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські школярі запустили новий незаконний челлендж, суть якого полягає в тому, щоб пробігтися по машині поліції. Правоохоронці заявили вже про два таких випадки, що трапилися у Рівному та Чернівцях.

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