У Києві ділки "вкрали" у ВНЗ гуртожиток: за справу взявся суд

Гуртожиток Київського національного університету технологій і дизайну у столиці України тривалий час незаконно використовували як готель.

За позовом Київської місцевої прокуратури № 6 суд зобов`язав товариство звільнити приміщення. Про це повідомила пресслужба прокуратури міста.

Так, приміщення гуртожитку, які розташовані на території Печерського району Києва і є державною власністю, незаконно, без жодних правових підстав, використовувались товариством як готель.

У Києві ділки "вкрали" у ВНЗ гуртожиток. Ілюстрація

Через це місцева прокуратура звернулась до суду на захист інтересів держави з вимогою про звільнення приміщення гуртожитку. Рішенням Господарського суду міста позовні вимоги прокуратури задовільнили у повному обсязі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 листопада у Шевченківському районі Києва, на вулиці Жилянській, 107, спалахнула пожежа у приміщенні адміністративної будівлі, яку використовували як хостел.

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