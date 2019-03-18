У Києві чоловіку відірвало голову поїздом: подробиці НП

У Києві біля залізничної станції "Караваєві дачі" знайшли обезголовлений труп чоловіка, який лежав на рейках. За попередніми даними, він наклав на себе руки.

Тіло лежало в кілометрі від перону. Його знайшли близько 14-ї години 18 березня, пише "Інформатор". Точний час трагедії і який саме поїзд збив — з'ясовується правоохоронцями.

"Він лежав із відірваною головою. Імовірно, що це був суїцид. Однак точну причину вже будуть встановлювати правоохоронці", — уточнили у ЗМІ.

Караваєві дачі Wikipedia

Особа загиблого була встановлена, оскільки при ньому виявили документи.

Як писав OBOZREVATEL, аналогічна подія трапилася у березні на Центральному залізничному вокзалі у Києві. Чоловік кинувся під потяг, щойно він прибув на перон.

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