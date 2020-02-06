Постраждали поліцейські: у Києві п'яний водій влаштував "перегони" на викраденому авто

У Дарницькому районі Києва у четвер вночі, 6 лютого, двоє чоловіків у автомобілі Subaru влаштували "перегони" з поліцією, в результаті яких постраждало двоє правоохоронців.

Інцидент трапився у Дарницькому районі столиці. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Правоохоронці звернули увагу на авто, яке порушувало правила дорожнього руху – рухалося у темну пору доби без увімкненого ближнього світла фар. Водію дали сигнал про зупинку, але той не відреагував на нього, набрав швидкості та продовжив рух. Авто почало втікати від поліцейських та ігнорувати їхні вимоги, порушуючи ПДР, зокрема виїжджаючи на зустрічну смугу руху.

У Києві п'яний водій влаштував "перегони" на викраденому авто Інформатор

Тоді всі екіпажі патрульної поліції отримали орієнтування щодо машини. Так, на одному із перехресть правоохоронець за допомогою жезла подав автомобілю сигнал про зупинку. Але водій Subaru, не знижуючи швидкості, наїхав на патрульного, а потім здійснив зіткнення зі службовим авто Mitsubishi Outlander.

Поліцейські застосували табельну зброю, аби зупинити машину, пошкодивши її. Після цього водій та пасажир вибігли із салону та почали втікати, але патрульні наздогнали і затримали їх. Виявилося, що водій був у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.

Згодом до поліції надійшло повідомлення про викрадення транспортного засобу Subaru зі станції автомобільного обслуговування. Машина, яка брала участь у "перегонах" із правоохоронцями, повністю підпадала під орієнтування.

Унаслідок інциденту двоє патрульних отримали тілесні ушкодження та були доправлені до лікарні. Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків), за ч. 1 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу), за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ.

У Києві п'яний водій влаштував "гонки" на викраденому авто Інформатор

У Києві п'яний водій влаштував "гонки" на викраденому авто Інформатор

У Києві п'яний водій влаштував "гонки" на викраденому авто Інформатор

У Києві п'яний водій влаштував "гонки" на викраденому авто Інформатор

У Києві п'яний водій влаштував "гонки" на викраденому авто Інформатор

У Києві п'яний водій влаштував "гонки" на викраденому авто Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Деснянському районі Києва, біля супермаркету на вулиці Оноре де Бальзака, 10 січня чоловіки влаштували конфлікт зі стріляниною.

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