У Києві чоловіка забили до смерті на березі озера: тіло знайшли у вагончику

У вівторок вранці, 25 лютого, у Києві в будівельному вагончику на березі озера Миколайчик, виявили тіло чоловіка. Попередньо, його забили до смерті.

Загиблого знайшли неподалік від вулиці Набережно-Корчуватській. Про це написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, колега чоловіка зайшов у будівельний вагончик і побачив, що там лежить загиблий. Він викликав лікарів та поліцейських. Але медики вже не змогли нічим зарадити.

У Києві чоловіка забили до смерті на березі озера Інформатор

Під час первинного огляду тіла було виявлено численні тілесні ушкодження. Ймовірно, чоловіка забили до смерті. Йому було близько 60 років.

У Києві чоловіка забили до смерті на березі озера Інформатор

У Києві чоловіка забили до смерті на березі озера Інформатор

У Києві чоловіка забили до смерті на березі озера Інформатор

У Києві чоловіка забили до смерті на березі озера Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 лютого у Києві спалахнула пожежа в колекторі теплотраси. Там рятувальники виявили три тіла чоловіків. НП трапилася на вулиці Набережно-Корчуватській у Голосіївському районі столиці.

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