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25 лютого • оновлено в 11:51
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У Києві чоловіка забили до смерті на березі озера: тіло знайшли у вагончику

3.1т
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У вівторок вранці, 25 лютого, у Києві в будівельному вагончику на березі озера Миколайчик, виявили тіло чоловіка. Попередньо, його забили до смерті.

Загиблого знайшли неподалік від вулиці Набережно-Корчуватській. Про це написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, колега чоловіка зайшов у будівельний вагончик і побачив, що там лежить загиблий. Він викликав лікарів та поліцейських. Але медики вже не змогли нічим зарадити.

У Києві чоловіка забили до смерті на березі озера

У Києві чоловіка забили до смерті на березі озера

Інформатор

Під час первинного огляду тіла було виявлено численні тілесні ушкодження. Ймовірно, чоловіка забили до смерті. Йому було близько 60 років.

У Києві чоловіка забили до смерті на березі озера

У Києві чоловіка забили до смерті на березі озера

Інформатор

У Києві чоловіка забили до смерті на березі озера

У Києві чоловіка забили до смерті на березі озера

Інформатор

У Києві чоловіка забили до смерті на березі озера

У Києві чоловіка забили до смерті на березі озера

Інформатор

У Києві чоловіка забили до смерті на березі озера

У Києві чоловіка забили до смерті на березі озера

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 лютого у Києві спалахнула пожежа в колекторі теплотраси. Там рятувальники виявили три тіла чоловіків. НП трапилася на вулиці Набережно-Корчуватській у Голосіївському районі столиці.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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