У Києві чоловіка викинули з вікна: з'явилося відео з місця НП

У неділю, 21 липня, в Києві, на вулиці Зрошувальній, 3, чоловіка виштовхнули з вікна другого поверху покинутої будівлі: потерпілого з травмами різного ступеня важкості забрала карета швидкої допомоги.

Повідомлення про викинуту людину надійшло близько 18:15. Правоохоронцям на місці вдалося затримати підозрюваних: це чоловік і жінка середнього віку, попередньо, без певного місця проживання. Про це написав Информатор, поспілкувавшись з представниками поліції (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За інформацією видання, два чоловіка і жінка перебували на другому поверсі в закинутому приміщенні: під час розпивання алкогольних напоїв між ними трапився конфлікт, внаслідок якого чоловіка штовхнули в вікно.

підозрювана інформатор

Журналіст додав, що двох інших учасників суперечки затримали і одягнули наручники.

"На місці працює п'ять нарядів поліції і слідчо-оперативна група. На даний момент правоохоронці опитують свідків події, місце злочину огородили стрічкою. Деталі і винуватців з'ясує слідство", – написало видання.

Поліція Информатор

Місце злочину Информатор

Підозрюваний Информатор

Підозрюваний Информатор

Поліція Информатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Вишневому Київської області чоловік намагався спуститися з вікна багатоповерхівки по простирадлі, але зірвався вниз. Він вижив і був госпіталізований медиками швидкої допомоги.

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