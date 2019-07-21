Головна Новини
Мова Язык
Lady City

/ Кримінал

У Києві чоловіка викинули з вікна: з'явилося відео з місця НП

3.1т Читати матеріал російською

У неділю, 21 липня, в Києві, на вулиці Зрошувальній, 3, чоловіка виштовхнули з вікна другого поверху покинутої будівлі: потерпілого з травмами різного ступеня важкості забрала карета швидкої допомоги.

Повідомлення про викинуту людину надійшло близько 18:15. Правоохоронцям на місці вдалося затримати підозрюваних: це чоловік і жінка середнього віку, попередньо, без певного місця проживання. Про це написав Информатор, поспілкувавшись з представниками поліції (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За інформацією видання, два чоловіка і жінка перебували на другому поверсі в закинутому приміщенні: під час розпивання алкогольних напоїв між ними трапився конфлікт, внаслідок якого чоловіка штовхнули в вікно.

підозрювана

підозрювана

інформатор

Журналіст додав, що двох інших учасників суперечки затримали і одягнули наручники.

Новини
Випала у вікно: 1,5-річна дитина загинула на круїзному лайнері

"На місці працює п'ять нарядів поліції і слідчо-оперативна група. На даний момент правоохоронці опитують свідків події, місце злочину огородили стрічкою. Деталі і винуватців з'ясує слідство", – написало видання.

Поліція

Поліція

Информатор

Місце злочину

Місце злочину

Информатор

Підозрюваний

Підозрюваний

Информатор

Підозрюваний

Підозрюваний

Информатор

Поліція

Поліція

Информатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Вишневому Київської області чоловік намагався спуститися з вікна багатоповерхівки по простирадлі, але зірвався вниз. Він вижив і був госпіталізований медиками швидкої допомоги.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна Київ
Теги
швидка допомога чоловік
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
обычные европейские будни...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel