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10 вересня • оновлено в 06:41
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У Києві чоловік зістрибнув під потяг метро і потрапив на відео

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У Києві на станції метро "Чернігівська" чоловік нібито намагався скоїти самогубство, зістрибнувши просто на колію. На місце вчасно прибіг правоохоронець, який встиг витягнути людину на платформу.

Про це повідомили очевидці на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

"На станції метро "Чернігівська" якийсь неадекват намагався вкоротити собі віку. На щастя, вчасно прибіг поліцейський і дістав його", – йдеться у дописі.

У Києві чоловік зістрибнув під потяг метро

У Києві чоловік зістрибнув під потяг метро

Скріншот

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Києві вранці 14 березня через падіння людини на рейки зупиняли рух на "червоній" Святошинсько-Броварській гілці метрополітену. Обійшлася без постраждалих ‒ пасажира вдалося оперативно підняти на платформу, серйозних травм він не отримав.

  • Схожа ситуація трапилася у понеділок, 22 квітня, приблизно о 9-й ранку. Рух поїздів на "червоній" гілці метрополітену зупинили через те, що на станції "Арсенальна" людина впала під потяг.

  • Також 13 серпня у Києві на станції метро "Університет" ("червона" гілка) чоловік опинився на рейках. Його дістали живим.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
метро
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Побольше бы таких киборгов, скорее перемога наступит)
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