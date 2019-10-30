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30 жовтня • оновлено в 17:42
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У Києві чоловік засунув дитину в багажник авто і втік: введено план "Перехоплення"

1.8т Читати матеріал російською

У середу, 30 жовтня, у Печерському районі Києва, на вулиці Саперне Поле, 26, чоловік поклав маленьку дитину в кошик, а потім – у багажник автомобіля і втік.

О 15:10 правоохоронці ввели план "Перехоплення", написав "Інформатор" з посиланням на власні джерела у поліції.

За словами очевидця, худорлявий чоловік, віком близько 30 років, у темній куртці поклав малюка у кошик, після чого переніс його в багажник автомобіля ВАЗ 21099 та втік з місця події. Номерні знаки транспортного засобу – АІ 3045 ОС.

У Києві чоловік засунув дитину в багажник авто і втік. Ілюстрація

У Києві чоловік засунув дитину в багажник авто і втік. Ілюстрація

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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