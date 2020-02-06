У Києві чоловік з жінкою викрали з "обмінника" 9 млн грн: затриманим оголосили підозру

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру працівниці обмінного пункту та її спільнику, які викрали з "обмінника" у Києві 9 млн грн.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Києва. Спільник жінки з 2011 до 2019 року відбував покарання на тимчасово непідконтрольній території "ЛНР".

Вони ще у січні розробили план викрадення грошей, які знаходились у сейфі пункту обміну валют. Жінка дала чоловіку дублікат ключів і пароль від сигналізації.

Так, 29 січня, дочекавшись наповнення сейфу найбільшою сумою готівки, працівниця обмінного пункту повідомила про це свого спільника, а сама, аби забезпечити алібі, разом з колегою викликала таксі та поїхала додому. Вночі чоловік проник до приміщення та викрав кошти, які знаходились в сейфі в іноземних валютах на суму 9 млн грн.

У Києві з "обмінника" викрали 9 млн грн. Ілюстрація

Наступного дня спільники розділили гроші. Після цього чоловік придбав позашляховик та з викраденими коштами переховувався на території Чернігівської області.

Вже 4 лютого правоохоронці затримали підозрюваних. У ході обшуків виявили та вилучили частину викрадених грошей, а також транспортний засіб, придбаний чоловіком.

Так, спільнику жінки вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 185 та ч. 2 ст. 209 КК України, а самій працівниці обмінника – за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 185 та ч. 2 ст. 209 КК України. Санкції статей передбачають покарання до 15 років позбавлення волі. Правоохоронці також почали встановлення інших осіб, які могли бути причетними до цього злочину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 30 листопада, в Києві в Дніпровському районі підірвали відділення "Ощадбанку". Уже 1 грудня підозрюваних спіймали.

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