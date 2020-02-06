Головна Новини
7 лютого • оновлено в 09:07
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві чоловік з жінкою викрали з "обмінника" 9 млн грн: затриманим оголосили підозру

Читати матеріал російською

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру працівниці обмінного пункту та її спільнику, які викрали з "обмінника" у Києві 9 млн грн.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Києва. Спільник жінки з 2011 до 2019 року відбував покарання на тимчасово непідконтрольній території "ЛНР".

Вони ще у січні розробили план викрадення грошей, які знаходились у сейфі пункту обміну валют. Жінка дала чоловіку дублікат ключів і пароль від сигналізації.

Так, 29 січня, дочекавшись наповнення сейфу найбільшою сумою готівки, працівниця обмінного пункту повідомила про це свого спільника, а сама, аби забезпечити алібі, разом з колегою викликала таксі та поїхала додому. Вночі чоловік проник до приміщення та викрав кошти, які знаходились в сейфі в іноземних валютах на суму 9 млн грн.

У Києві з "обмінника" викрали 9 млн грн. Ілюстрація

У Києві з "обмінника" викрали 9 млн грн. Ілюстрація

Наступного дня спільники розділили гроші. Після цього чоловік придбав позашляховик та з викраденими коштами переховувався на території Чернігівської області.

Вже 4 лютого правоохоронці затримали підозрюваних. У ході обшуків виявили та вилучили частину викрадених грошей, а також транспортний засіб, придбаний чоловіком.

Новини
У Києві хотіли підірвати банкомат: грабіжники в масках потрапили на камеру

Так, спільнику жінки вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 185 та ч. 2 ст. 209 КК України, а самій працівниці обмінника – за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 185 та ч. 2 ст. 209 КК України. Санкції статей передбачають покарання до 15 років позбавлення волі. Правоохоронці також почали встановлення інших осіб, які могли бути причетними до цього злочину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 30 листопада, в Києві в Дніпровському районі підірвали відділення "Ощадбанку". Уже 1 грудня підозрюваних спіймали.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
7
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Бони и Клайд по-украински... Оксана и Богдан...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги