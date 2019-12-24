У Києві чоловік із порізаною рукою випав з балкону висотки: фото і відео 18+

У Деснянському районі Києва, на вулиці Миколи Лаврухіна, 7, виявили тіло чоловіка, яке лежало на ґанку 12-поверхового будинку. Чоловік випав з балкону висотки.

Труп побачила місцева жителька у вівторок вранці, 24 грудня. Про це написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+)

Дівчина, яка викликала екстрені служби, вийшла покурити на балкон і побачила, що біля входу до будинку лежав чоловік без ознак життя. Медики, що прибули на місце, нічим не змогли зарадити.

У Києві чоловік із порізаною рукою випав з балкону висотки Інформатор

Попередньо, чоловік помер в результаті падіння з висоти, а саме – із загального балкону. Щоправда, невідомо, з якого саме поверху впав загиблий.

Чоловік не мав жодних документів, також ніхто з місцевих жителів не впізнав, тому його особу не вдалося встановити. На вигляд загиблому – близько 70 років. Характерно, що у чоловіка через порізи від кисті до ліктя була перебинтована рука.

У Деснянському районі Києва, на вулиці Миколи Лаврухіна, 7, виявили тіло чоловіка Інформатор

Тіло чоловіка лежало на ґанку 12-поверхового будинку Інформатор

У Києві чоловік випав з балкону висотки Інформатор

У Деснянському районі Києва, на вулиці Миколи Лаврухіна, 7, виявили тіло чоловіка Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 14 грудня у Києві з вікна багатоповерхового будинку вистрибнула жінка. Після прибуття швидкої допомоги вона вже була мертва.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram