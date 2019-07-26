У Києві чоловік з ножем увірвався в кафе: фото і відео

У Солом'янському районі Києва вночі 26 липня агресивний чоловік з ножем увірвався в кафе і напав на його відвідувачів.

Він кидався на всіх, хто там перебував, і почав бійку з одним із чоловіків, пише "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Чоловік зайшов до кафетерію з символічною назвою "40 градусів" і почав агресивно кидатися на всіх навколо. Зав'язалася бійка, в результаті якої опонента агресора госпіталізували зі струсом мозку. Після цього неадекват дістав ніж і став ним розмахувати всередині закладу", – уточнили в ЗМІ.

Місце НП "Інформатор"

Учасник бійки "Інформатор"

Затриманням займалися патрульні і приватна охоронна фірма. У чоловіка вилучили ніж.

Як писав OBOZREVATEL, на початку липня в центрі Києва в розважальному центрі "Арена Сіті" трапилася бійка. Компанія відвідувачів кафе відмовилася платити за рахунком і напала на охоронців із ножем.

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