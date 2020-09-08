У Києві чоловік з гранатою погрожував підірвати АЗС. Фото

Поліція затримала в Києві на АЗС чоловіка з гранатою. delo.ua

У Києві на одній з АЗС чоловік зажадав продати йому алкоголь, погрожуючи співробітникові станції гранатою.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва. Інцидент стався на проспекті Лобановського.

Вночі, 7 вересня, на спецлінію "102" від працівників АЗС надійшов виклик про те, що відвідувач поводиться агресивно і погрожував підірвати заклад.

Зловмисник хотів придбати алкогольні напої в нічний час доби, але співробітники закладу відмовили йому. Тоді клієнт дістав пристрій, схожий на гранату і залякував їм працівників.

На виклик вирушили наряд поліції охорони, фахівці-вибухотехніки та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

За словами в.о. начальника слідчого відділення Голосіївського управління поліції Артема Баранова, по прибуттю на місце події поліцейські охорони помітили чоловіка, який тримав в руках пристрій, схожий на гранату.

У Києві на АЗС чоловік погрожував співробітникові станції гранатою. Поліція Києва

"Порушник пояснив правоохоронцям, що на заправці йому не продали спиртне в заборонений законом час, тому він вирішив погрожувати працівникам підривом закладу", – сказано в повідомленні.

Поліцейські затримали зловмисника. Поліція Києва

Зловмисником виявився раніше не судимий 42-річний місцевий житель. Слідчі затримали його в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

"Згідно з актом вибухотехніків з місця події вилучено піротехнічний виріб – страйкбольну гранату", – уточнили в поліції.

З місця події вилучили страйкбольну гранату. Поліція Києва

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Слідчі звернулися до районного суду з клопотанням про обрання затриманому на період досудового розслідування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. За скоєне зловмиснику загрожує від двох до шести років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківській області чоловік, у якого на території ділянки виявили плантацію конопель, погрожував правоохоронцям гранатою і обрізом.

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