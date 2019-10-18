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18 жовтня • оновлено в 16:21
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У Києві чоловік впав на колію метро: рух паралізувало. Відео 18+

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У Києві на станції метро "Хрещатик" (червона гілка) у п'ятницю, 18 жовтня, людина впала на колію. Через це рух потягів призупинили.

Очевидці запевняли, що чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Відео із НП з'явилось на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На ролику видно, як він лежав поміж рейками. До чоловіка спустилися інші відвідувачі метро та витягнули на перон.

У Києві чоловік впав на колію метро

У Києві чоловік впав на колію метро

Скріншот

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Києві вранці 14 березня через падіння людини на рейки зупиняли рух на "червоній" Святошинсько-Броварській гілці метрополітену.

  • У столиці 12 липня близько 9-ї ранку на півтори години обмежували рух на "синій", Оболонсько-Теремківській лінії метро. Це було обумовлено тим, що пасажир впав на колію на станції "Оболонь".

  • Пізніше, 17 липня, у Києві через падіння людини на рейки призупинявся рух на "синій", Оболонсько-Теремківській лінії метро.

  • У столиці на станції метро "Університет" (червона гілка) чоловік впав на колію. Інцидент трапився ввечері, 13 серпня.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
Київський метрополітен метро
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