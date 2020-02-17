У Києві, на Голосіївському проспекті, 16 лютого, невідомий чоловік раптово влаштував стрілянину.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Так, правоохоронці встановили, що киянин 1982 року народження раптово почав хаотичну стрілянину на вулиці. Вони виявили й вилучили у нього пневматичний пістолет, а самого чоловіка для надання пояснень запросили до районного управління поліції.

У Києві чоловік влаштував стрілянину посеред вулиці

Відомості про подію внесли до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Голосіївського управління поліції. Вирішуватиметься питання щодо надання правової кваліфікації діям чоловіка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у спортзалі Солом'янського району Києва між відвідувачами виник конфлікт, у результаті якого один із них відкрив стрілянину.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал