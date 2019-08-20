У Києві чоловік влаштував стрілянину посеред вулиці: загинула домашня собака

У вівторок, 20 серпня, в Дніпровському районі Києва трапився конфлікт між пішоходом і водієм. Другий вирішив закінчити суперечку і почав стрілянину посеред вулиці.

Як повідомив "Информатор", куля потрапила в голову собаці, з якою жінка переходила дорогу. Тварина загинула.

Свідки розповіли, що приблизно о 13:00 пішохід із коляскою і таксою переходила дорогу на перетині вулиць Празька та Алматинська. Жінка почала рух "зеброю", а після цього між нею і водієм проїжджаючого повз автомобіля виник конфлікт.

Стрілянина в Києві, в якій загинула собака

Невідомо, що стало причиною агресії чоловіка, але він дістав пістолет і вистрілив у собаку.

Фармацевт із найближчої аптеки намагалася допомогти їй, але куля потрапила в область голови, і такса померла. Також медик стежила за станом здоров'я господині собаки, яка після жорстокого випадку поскаржилася на біль у серці.

Водій втік із місця події. Туди викликали слідчо оперативну групу, але жінка не написала заяву.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на території житлового комплексу дитячий тренер із айкідо обматюкав дівчинку-підлітка, яка вигулювала цуценя. За словами постраждалої, він вдарив тварину по голові.

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