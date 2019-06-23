У Києві чоловік влаштував стрілянину по перехожих на вулиці: є постраждалий

У Києві чоловік погрожував перехожим пістолетом, а після цього почав стріляти по випадковим очевидцям НП.

В результаті цього травмовано одну особу, повідомили в групі "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. Присутня ненормативна лексика).

"Його помітили ще на Мінській, коли він ходив і розмахував пістолетом. Потім він сів у 24 маршрутку, де продовжив хизуватися пістолетом. Вийшов на Автозаводській, де почав стріляти по перехожих, потрапив одному хлопцеві в ногу", – уточнили в соцмережі.

Пістолет Скріншот

Затриманий Скріншот

Потерпілий був госпіталізований, а дебошира затримала поліція. За попередньою інформацією, він був у нетверезому стані. Сам затриманий кричав, що його життю нібито загрожувала небезпека, а на пістолет у нього є дозвіл.

Як писав OBOZREVATEL, 22 червня невідомий чоловік кидався з ножем на пасажирів метрополітену в Києві. Знешкодити його вдалося очевидцям.

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