У Києві чоловік влаштував "різанину" у дворі житлового будинку: є жертви

У Києві внаслідок побутового конфлікту чоловік убив свого товариша, ще одній особі завдав серйозних ножових поранень.

"Різанину" зловмисник влаштував просто у дворі багатоповерхівки на вул. Здолбунівська, повідомили на сторінці поліції Києва у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Нападник у під'їзді зустрів сусіда з товаришем, які почали з'ясовувати з ним стосунки. У відповідь він дістав розкладний ніж і кілька разів ударив ним опонентів. У підсумку 49-річного чоловіка з ножовими пораненнями госпіталізували до лікарні, а його 39-річний супутник від отриманих травм помер на місці", – розповів начальник Дарницького управління поліції Володимир Ткаченко.

Місце події

Місце події

Підозрюваному інкримінують умисне вбивство й тяжкі тілесні ушкодження. Злочинця затримали, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як писав OBOZREVATEL, у вересні 2019 року в Києві іноземець вбив свою колишню дружину в під'їзді житлового будинку. Він завдав їй множинних ножових поранень і зник із місця злочину. Жінка померла до прибуття швидкої.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал