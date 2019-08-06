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У Києві чоловік випав із вікна багатоповерхівки і вижив: що відомо

1.3т Читати матеріал російською

У ніч на 6 серпня у Києві, на Воскресенці, на проспекті Алішера Навої, 78, чоловік випав із вікна п'ятиповерхового будинку. Потерпілий залишився живим, його терміново госпіталізували.

Як написав Информатор з місця події, виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 4:35 (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як з'ясували правоохоронці, чоловік випав із вікна четвертого поверху п'ятиповерхового будинку. Попередньо, він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Місце події

Місце події

Информатор

Медики госпіталізували потерпілого: він був притомний.

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Ще не відомо, що саме трапилося перед НП і з якої причини випав потерпілий.

Місце події

Місце події

Информатор

Швидка допомога

Швидка допомога

Информатор

Поліція

Поліція

Информатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 23-річний хлопець випав із 12 поверху офісної будівлі і загинув до прибуття швидкої: трагедія трапилася на вулиці Жилянській в Голосіївському районі.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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